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Долар підскочив на міжбанку після заяви Смолія про відставку

Новини » Економіка     02.07.2020 - 10:53
Долар підскочив на міжбанку після заяви Смолія про відставку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар перевищив рівень 27 гривень на негативних новинах

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 48 копійок до 30,67 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1800 - 27,2000 грн/долар, євро 30,6536 - 30,6761 грн/євро, російський рубль 0,3851 - 0,3855 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,1800

27,2000

EUR/UAH

30,6536

30,6761

RUB/UAH

0,3851

0,3855

Долар підскочив на міжбанку після заяви Смолія про відставку

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 30,1825 - 30,1996 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

За даними агентства Bloomberg, Україна прийняла рішення про скасування випуску євробондів на 1,75 млрд доларів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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