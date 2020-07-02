Долар підскочив на міжбанку після заяви Смолія про відставку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар перевищив рівень 27 гривень на негативних новинах

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 48 копійок до 30,67 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1800 - 27,2000 грн/долар, євро 30,6536 - 30,6761 грн/євро, російський рубль 0,3851 - 0,3855 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1800 27,2000 EUR/UAH 30,6536 30,6761 RUB/UAH 0,3851 0,3855

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 30,1825 - 30,1996 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

За даними агентства Bloomberg, Україна прийняла рішення про скасування випуску євробондів на 1,75 млрд доларів.

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Автор: Олександр Білоус