У НБУ назвали фактори впливу на курс гривні з початку року

З початку 2019 року діяло багато факторів, які сприяли зміцненню курсу гривні до долара. Про це сказав заступник голови НБУ Олег Чурій в інтерв'ю UA: Тернопіль.

Як зазначив Чурій, серед цих факторів: зростання експорту, який росте швидше, ніж імпорт. "Експорт у нас з початку року виріс більше, ніж на 8%, імпорт на 6%. Тобто ми бачимо цю позитивну тенденцію", - сказав він.

Також, за його словами, українські цінні папери стають привабливими для іноземних інвесторів, які активно купують держоблігації, які випускає Міністерство фінансів і фінансує дефіцит держбюджету в гривні.

"Як результат ми бачимо зміцнення гривні. Це все природнє, це все ринкове", - сказав він.

Чурій нагадав, що цього року сезонні коливання були не настільки виражені. За його словами, Національний банк не встановлює орієнтирів.

"У нас немає якогось курсу гривні до іноземних валют. Ми не тримаємо якогось рівня, як це було раніше, ми відійшли від політики фіксованого курсу, перейшли до плаваючого курсоутворення, де воно відбувається на ринкових умовах. Курс плаваючий, він відповідає ринковим умовам, і він по суті є результатом попиту і пропозиції", - додав він.

Відзначимо, за даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4156,60 млн доларів і продав на 248,23 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,38 млн доларів.

Раніше у НБУ заявили, що на курс гривні до долара в 2019 році впливає збільшення валютних надходжень по декількох каналах.