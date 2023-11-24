Доллар подешевел в конце недели: актуальные курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины снизился в конце недели. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 ноября средний курс доллара в Украине упал на 10 копеек до 37,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 40,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,03 -36,05 (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара до минимального значения с начала октября, когда центробанк перешел от фиксированного курса к "управляемой гибкости".

Официальный курс на 24 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0143 гривен за 1 доллар (-0,0532 грн).

Курс евро составит 39,27 гривен за 1 евро (-0,0652 грн).

Курс доллара в "черную пятницу"

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, распродажи в магазинах в конце ноября существенно на курс доллара не повлияют.

По его словам, курсовые отметки на наличном рынке формируются с учетом курса межбанка с добавлением определенного процента (в среднем 1-1,5%) к межбанковскому курсу.

Как отметил эксперт, "черная пятница", не слишком весомый пример для "безумного" всплеска обменных операций на наличном рынке.