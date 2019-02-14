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НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну

Новини » Економіка    14.02.2019 - 10:39
НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Дані враховують тільки перекази через офіційні платіжні системи

За 2018 рік з використанням систем переказу коштів в Україну надійшло 2 301 млн доларів, за межі країни - 294 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби НБУ.

Ці дані не включають інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.

НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну

Як зазначили в НБУ, Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2018 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився наступним чином:

в Україну:

  • з США - 17%;
  • з Ізраїлю - 13%;
  • з Росії - 9%;
  • з Італії - 8%;
  • з Польщі - 7%;
  • з інших країн (221 країн) - 46%;

з України:

  • до Росії - 36%;
  • до Грузії - 10%;
  • до Китаю - 6%;
  • до Азербайджану - 6%;
  • до Узбекистану - 4%;
  • до інших країн (192 країн) - 38%;

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2018 рік зріс на 24,3% у порівнянні з 2017 роком до 150,53 млрд грн або 5 541 млн доларів.

Упродовж 2018 року на території України надавали послуги 35 систем переказу коштів, з яких 28 систем створені резидентами та 7 систем створені нерезидентами (3 системи з США, по 1 - з Грузії, Великобританії, Канади, Азербайджану).

Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів - резидентів США: 82% - в Україну та 98 % - з України.

Нагадаємо, що наприкінці березня НБУ опублікує обсяги приватних грошових переказів за методологією платіжного балансу за підсумками 2018 року. Ці дані враховують як офіційні, так і неофіційні канали.

Відзначимо, що Національний банк України прогнозує подальше збільшення обсягу грошових переказів в Україну від трудових мігрантів. За даними НБУ, за 2018 рік сума надходжень оцінена в 11,6 млрд доларів, а за 2019 рік очікується отримати 12,2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

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