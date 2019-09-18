НБУ назвав суму виплат за зовнішнім боргом до кінця 2020

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III-IV квартали повинні виплатити 8,975 млрд доларів, з яких 6,773 млрд доларів - заснована сума боргу, 2,202 млрд доларів - відсотки.

Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 01.07.2019

bank.gov.ua

За даними НБУ, в 2020 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,877 млрд доларів, з яких 12,095 млрд доларів - заснована сума боргу, 3,781 млрд доларів - відсотки.

Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 01.07.2019

bank.gov.ua

Нагадаємо, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів - з 113,956 млрд доларів до 115,511 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінками НБУ, в 2018 році рівень держборгу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.