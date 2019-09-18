НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов - основанная сумма долга, 2,202 млрд долларов - проценты.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 01.07.2019

bank.gov.ua

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов, из которых 12,095 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,781 млрд долларов - проценты.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 01.07.2019

bank.gov.ua

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по оценкам НБУ, в 2018 году уровень госдолга к ВВП снизился с 72% до 61%. В НБУ ожидают, что жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП.