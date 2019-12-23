НБУ назвав суму виплат за зовнішнім боргом у 2020 році

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 1 жовтня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за IV квартал 2019 року мають виплатити 4,694 млрд доларів, з яких 3,680 млрд доларів - заснована сума боргу, 1,014 млрд доларів - відсотки.

За даними НБУ, в 2020 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів, з яких 13,060 млрд доларів - заснована сума боргу, 3,999 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на I квартал 2020 року - 5,415 млрд доларів, і на III квартал - 5,237 млрд доларів.

Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті за станом на 01.10.2019

bank.gov.ua

Нагадаємо, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець III кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 4,4 млрд доларів до 120 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, валютні виплати уряду України і Національного банку в 2020 - 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.