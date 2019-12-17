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НБУ дав прогноз щодо держборгу України

Новини » Економіка     17.12.2019 - 15:29
НБУ дав прогноз щодо держборгу України
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Державний борг вже не є критично високим

Відношення державного боргу до ВВП України продовжить скорочуватися у найближчі роки. Про це йдеться у новому "Звіті про фінансову стабільність" Національного банку України.

Як зазначається в документі, за умови продовження структурних реформ, отримання запланованих траншів від МВФ та якщо не буде значних макроекономічних шоків, за базовим сценарієм державний і гарантований державою борг скорочуватиметься до 50% від ВВП на кінець 2020 року та 48% - на кінець 2021 року.

НБУ дав прогноз щодо держборгу України

"Основними факторами буде зростання ВВП та контроль дефіциту бюджету внаслідок виваженої фіскальної політики", - йдеться у звіті.

За даними, НБУ, через поліпшення структури боргу знижуватиметься не лише боргове навантаження, але й валютні ризики. Збільшення частки боргу в національній валюті передбачено Середньостроковою стратегією управління державним боргом на 2019 - 2022 роки, а також меморандумом про взаємодію між Кабміном та НБУ задля досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.

Нагадаємо, за даними НБУ, валютні виплати уряду України та Національного банку у 2020- 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту держбюджету-2020 заявила, що проблема державного боргу буде вирішена в Україні через один-два роки.

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