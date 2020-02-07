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НБУ назвав суму валютних виплат за держборгом

Новини » Економіка     07.02.2020 - 12:56
НБУ назвав суму валютних виплат за держборгом
Фото: колаж (РБК-Україна)

За 2020 рік сума виплат становитиме 9 млрд доларів

З держаного бюджету України у 2020 році, як і торік, здійснюватимуться значні виплати за борговими зобов’язаннями. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" (лютий 2020 року) Національного банку України (НБУ).

За оцінками НБУ, потреба лише у валютних коштах на виплату боргових зобов’язань з урахуванням обслуговування валютного боргу перевищує 9 млрд доларів.

"Однак у співвідношенні до ВВП (за прогнозом НБУ) загальна фінансова потреба державного бюджету у 2020 році, пов’язана з борговими операціями (погашення та обслуговування), дещо зменшиться (до 9,9% порівняно з 11,7% у 2019 році)", - йдеться в повідомленні.

У НБУ нагадали, що у 2020 році дефіцит і боргові зобов’язання традиційно планується профінансувати переважно за рахунок залучень.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, валютні виплати уряду України і Національного банку у 2020 - 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.

Зазначимо, фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень в сумі 342,5 млрд грн. Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд грн. Таким чином різниця погашенням і запозиченням у 2020 році повинна скласти 81,1 млрд грн, тобто 6,9% від витрат держбюджету, що заплановані на рівні 1180 млрд грн.

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