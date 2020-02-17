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НБУ назвав суму переказів в Україну за рік

Новини » Економіка     17.02.2020 - 11:18
НБУ назвав суму переказів в Україну за рік
Фото: долари (РБК-Україна)

Обсяг переказів збільшився на 8%

Обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) в Україну з-за кордону у 2019 році становив 12 млрд доларів, в Україну з-за кордону - 0,6 млрд доларів. Про це свідчать попередні розрахунки Національного банку (НБУ).

Таким чином, у порівнянні з 2018 роком (11,1 млрд доларів), сума переказів зросла на 8%.

З 12 млрд доларів через системи переказу коштів надійшло:

  • в Україну - майже 2,3 млрд доларів у еквіваленті, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну;
  • з України - майже 0,4 млрд доларів у еквіваленті, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином:

в Україну:

  • із США - 18%;
  • з Ізраїлю - 14%;
  • з Італії - 9%;
  • з території Росії - 7%;
  • із Польщі - 7%;
  • з інших 219 країн - 45%;

з України:

  • на територію Росії - 31%;
  • до Грузії - 11%;
  • до Азербайджану - 6%;
  • до Китаю - 5%;
  • до Узбекистану - 5%;
  • до інших 195 країн - 42%.

Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів - резидентів США: 93% - в Україну та 96 % - з України.

НБУ назвав суму переказів в Україну за рік

Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, майже у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі, додали в НБУ.

За даними НБУ, упродовж 2019 року в Україні надавали послуги 37 систем переказу коштів, з яких 30 систем створені резидентами та 7 систем створені нерезидентами (4 системи з США, по 1 – з Грузії, Канади, Азербайджану).

Відзначимо, за даними НБУ, протягом 2019 року знижувалася зацікавленість українців у роботі за кордоном за винятком пошуку роботи в Німеччині.

У той же час, відставання України за рівнем середніх зарплат від сусідніх країн залишається величезним. У третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного працівника в Україні досягла 382 євро. У той же час середньостатистичний робітник в Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), в Республіці Польща - 1142 євро (у 3 рази), на території Російської Федерації - 636 євро (в 1,7 рази).

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