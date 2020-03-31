НБУ назвав суму докризових витрат українців за кордоном

Обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за 2019 року склав 8,552 млрд доларів, що на 8,3% більше, ніж за 2018 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані статистики Національного банку України.

За даними НБУ, українці витратили в країнах Європейського союзу 6,301 млрд доларів, що на 5,4% більше, ніж рік тому.

НБУ наводить дані Держмитслужби, згідно з яким за кордон у 2019 році виїжджали 29,346 громадян України, в'їжджали - 13,703 іноземних громадян.

При цьому витрати іноземних туристів в Україні за 2019 рік склали 1,620 млрд доларів, що на 12,1% більше, ніж рік тому.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців (52%), ніколи не були за кордоном. На момент початку дії безвізового режиму у червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому 2018 року - 65%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.