НБУ назвав суму приватних переказів в Україну за рік

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році склав 12017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11111 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної статистики Національного банку України.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

За даними НБУ, в четвертому кварталі 2019 року обсяг приватних переказів в Україну досяг 3282 млн доларів, тобто близько 7,1% від ВВП України.

Як наголошується в публікації НБУ, найбільше переказів в 2019 році надійшло в Україну з Польщі - 3686 млн доларів. Далі йдуть Росія (1234 млн доларів), Чеська Республіка (1113 млн доларів), США (984 млн доларів), Велика Британія (601 млн доларів) і Італія (498 млн доларів).

З країн ЄС надійшло 7856 млн доларів, що становить 65,4% від загальної суми переказів у 2019 році.

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону було однією з причин зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році.

У НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.