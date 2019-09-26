НБУ назвав країни-лідери з грошових переказів в Україну

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2019 року склав 2846 млн доларів, що на 5,7% більше, ніж за перший квартал рік (2693 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної статистики Національного банку України.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Як наголошується в публікації НБУ, найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 862 млн доларів. Далі йдуть Чеська Республіка (268 млн доларів), Росія (249 млн доларів), США (241 млн доларів), Велика Британія (142 млн доларів) і Італія (123 млн доларів).

З країн ЄС надійшло 1872 млн доларів, що становить 65,8% від загальної суми переказів у другому кварталі 2019 року.

Обсяги приватних грошових переказів в Україну за основними країнами

Дані: НБУ

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону є однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.