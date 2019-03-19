НБУ назвав середній розмір крадіжок з платіжних карток

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У середньому за одну незаконну операцію з картки списують майже 100 доларів

Середній розмір однієї незаконної операції з використанням платіжних карток у 2018 році становить близько 2 500 грн (у 2017 році - 2 100 грн). Про це повідомляє Національний банк на своїй сторінці у Facebook.

За даними НБУ, у 2018 році на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток 92 гривні припадало на незаконні операції.

Як зазначають в НБУ, така негативна тенденція, насамперед, пов’язана зі зростанням кількості шахрайств із застосуванням соціальної інженерії. Шахраї найчастіше використовували цей метод під час здійснення незаконних дій з платіжними картками або їх реквізитами. Йдеться про введення в оману пересічних громадян будь-якими способами, для того щоб вони розголосили власні персональні дані, реквізити платіжних карток, коди/паролі чи здійснили переказ коштів під психологічним впливом на користь шахраїв.

У багатьох випадках злочинці намагаються видати себе за співробітників банку (або НБУ чи служби безпеки банку) та активно починають випитувати особисту інформацію й інші дані, зазначають в НБУ.

"Національний банк вкотре наголошує, що представники банку (особливо НБУ) ніколи не телефонують із подібними проханнями та не мають потреби і повноважень запитувати громадян інформацію про їхні платіжні картки та рахунки. У жодному випадку не слід розголошувати реквізити платіжних карток (термін її дії, код CVС2/CVV2, ПІН-код до картки) та персональні дані, а також логін/пароль для входу у веб-банкінг, одноразові паролі для проведення додаткової автентифікації тощо", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, українські банки станом на 1 січня 2019 року емітували майже 59,4 млн платіжних карток. За даними НБУ, 62,2% від загальної кількості карток становили активні платіжні картки, кількість яких за рік збільшилась на 6,0% і на початок 2019 року становила 36,9 млн шт.