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Банки знизили ставки по депозитах для населення

Новини » Економіка     12.11.2019 - 16:48
Банки знизили ставки по депозитах для населення
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гривневі ставки впали до 14,5%

У жовтні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 14,7% до 14,5 % річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за жовтень знизилися з 2,8% до 2,7%.

У жовтні 2019 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися на 0,5 в.п. до 12,5% річних, за валютним зросли на 0,2 п.п. до 1,9%.

Банки знизили ставки по депозитах для населення

bank.gov.ua

Депозитний портфель банків у жовтні виріс до 1 003 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 3,6% до 528 млрд грн, підприємств зріс на 2,1% до 442 млрд грн.

Банки знизили ставки по депозитах для населення

bank.gov.ua

Нагадаємо, результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІV квартал 2019 року, проведеного Національним банком, свідчать про плани нарощувати депозитні портфелі. Зокрема, були рекордними баланси відповідей очікувань припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств (53% і 62% відповідно).

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 0,2 п. п. вище, ніж у вересні (35,9%).

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