RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара

Автор: Олександр Білоус

На валютному ринку в травні 2021 року пропозиція переважала попит. Це пояснюється сприятливою зовнішньою ціновою кон’юнктурою та сплатою квартальних податків.

Про це йдеться в "Макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку України за травень.

"За місяць обмінний курс гривні до долара ревальвував на 0,9%. НБУ на валютний ринок не виходив", - йдеться в огляді.

Відзначимо, офіційний курс гривні до долара зміцнився з 2,75 грн/долар на 30 квітня до 27,5004 грн/долар на 31 травня 2021 року.

Національний банк України протягом місяці не проводив інтервенцій на міжбанку. Це відбулося вперше з липня 2014 року.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 290,5 млн доларів, продав - 70 млн доларів. Позитивне сальдо склало 220,5 млн доларів.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладений середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара