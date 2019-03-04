НБУ назвав причини зростання світових цін на нафту

Скорочення видобутку країнами ОПЕК+ та санкції проти Венесуели зумовили зростання цін

В феврале 2019 года наблюдалась тенденция к росту мировых цен на нефть. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, весомыми факторами были ускорение роста импорта нефти Китаем, снижение общей добычи нефти странами ОПЕК в рамках достигнутых договоренностей ОПЕК+ на 800 тыс. бар./сутки до 30,8 млн барр./сутки в основном за счет Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Анголы; минимальные с 2017 года объемы экспорта нефти Саудовской Аравией.

Кроме того, на цены повлияло снижение объемов поставок нефти из Венесуэлы из-за санкций США против крупнейшей государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

"Однако удержание добычи нефти в США на рекордно высоком уровне сдерживало дальнейший рост цен на нефть", - отмечают в НБУ.

bank.gov.ua

Напомним, в начале января 2018 года Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и 2020 годы до 67 долларов за баррель. Цифра на 2 доллара ниже прогноза, сделанного в июне 2018 года.

В январе 2019 года МВФ снизил прогноз цены нефти. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену нефти на уровне чуть ниже 60 долларов за баррель в 2019 и 2020 годах.