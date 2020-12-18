Валовий зовнішній борг України перевищив 80% ВВП

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом ІІІ кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на 0,2 млрд доларів - до 122,8 млрд доларів (порівняно з початком року - на 1,1 млрд доларів). Відносно ВВП борг збільшився до 81,0% з 78,61% на кінець ІI кварталу.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Зростання зовнішнього боргу відбулося за рахунок збільшення зовнішніх зобов’язань приватного сектору економіки, що зросли на 1,4 млрд доларів (до 71,1 млрд доларів, або 46,9% від ВВП), в той час як борг державного сектору скоротився на 1,2 млрд доларів та становив 51,7 млрд доларів (34,1% від ВВП).

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління скоротилися на 1,0 млрд доларів - до 44,9 млрд доларів (29,6% від ВВП) за рахунок наступних факторів:

чистих виплат за ОВДП перед нерезидентами на 0.7 млрд доларів;

чистого погашення кредитів уряду на суму 0.6 млрд доларів, в тому числі 0,2 млн доларів за кредитами Stаnd-by, EFF; чистих виплат за ОЗДП на 0,2 млрд доларів.

Зовнішній борг центрального банку в ІІІ кварталі 2020 року зменшився на 171 млн доларів і на кінець ІІІ кварталу 2020 року становив 6,8 млрд доларів (4.5% від ВВП).

Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій України у ІІІ кварталі зменшився на 0,2 млрд доларів - до 4,0 млрд доларів (2,7% від ВВП).

Обсяг зовнішнього боргу інших секторів економіки протягом ІІІ кварталу 2020 року збільшився на 1,2 млрд доларів до 53,5 млрд доларів.

Нагадаємо, (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті. Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за IV квартал 2020 року мають виплатити 5,834 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2020 року склав 2 368,18 млрд грн або 83,27 млрд доларів.