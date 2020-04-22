Світовий банк прогнозує різке скорочення грошових переказів через кризу

Фото: долари (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше скорочення відбудеться в регіоні Європи та Центральній Азії

Обсяги міжнародних грошових переказів можуть скоротитися приблизно на 20% через економічну кризу, викликану пандемією COVID-19. Про це йдеться в доповіді Світового банку.

Як зазначається у в документі, таке скорочення стане найстрімкішим у новітній історії і значною мірою спричинене зниженням рівня заробітної плати та зайнятості трудових мігрантів.

За даними СБ, у країні перебування саме трудові мігранти є більш вразливими до втрати роботи та заробітної плати під час економічної кризи. За прогнозами, обсяги грошових переказів до країн із низьким та середнім рівнем доходу скоротяться на 19,6% до 445 млрд доларів.

"Грошові перекази є важливим джерелом доходів для країн, що розвиваються. Нинішня рецесія, яка зумовлена COVID-19, дуже негативно впливає на можливості переказувати гроші додому. Відповідно, ще більш нагальним є завдання пришвидшити терміни, необхідні для відновлення економік розвинених країн", - відзначив президент Групи Світового банку Девід Малпас.

Очікується, що потік грошових переказів знизиться у всіх регіонах, але найсуттєвіше скорочення відбудеться в регіоні Європи та Центральній Азії (27,5%), за яким йдуть Африка південніше Сахари (23,1%), Південна Азія (22,1%), Близький Схід та Північна Африка (19,6%), Латинська Америка та країни Карибського басейну (19,2%). Східна Азія та країни Тихоокеанського регіону (13%).

Нагадаємо, за прогнозом Світового банку, пандемія COVID-19 викличе раптове сповільнення економічної активності в Україні, скорочення ВВП у 2020 році на 3,5% та відновлювальне зростання в 2021 році на 3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.