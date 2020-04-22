Трудові мігранти перевели в Україну рекордну суму

Фото: долари (Віталій Носач, РБК-Україна)

Грошові перекази мігрантів становлять близько 10% від ВВП України

Україна у 2019 році залишалася найбільшим одержувачем грошових переказів в регіоні Європа і Центральна Азія, досягнувши нового рекордного показника 15,8 млрд доларів. Про це йдеться в доповіді Світового банку.

За даними СБ, грошові перекази з-за кордону становлять близько 10,5% від ВВП України за 2019 рік.

Проте СБ прогнозує, що до 2020 року із-за пандемії коронавірусу обсяги грошових переказів в регіоні скоротяться на 27,5%.

У доповіді наголошується, що в умовах пандемії COVID-19 багатьом українцям, які працюють за кордоном, яких, за оцінками, налічується приблизно 3-4 млн осіб, було важко знайти роботу, оскільки посилений прикордонний контроль блокував переміщення багатьох тимчасових і сезонних робочих по всій Європі, в тому числі в сусідніх країнах.

Деякі з них повернулися в Україну, хоча багато опинилися за кордоном. Повідомлялося, що українські робітники в Італії, третьому за популярністю місці (з 11% українських робітників-мігрантів) після Польщі (40%) і Росії (25%), виявилися в пастці через загальнонаціональний карантин і не могли повернутися додому, хоча їх візи минули, говориться в доповіді.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінкою Національного банку України, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2019 році склав 12,0 млрд доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11,1 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними Світового банку, обсяги міжнародних грошових переказів можуть скоротитися приблизно на 20% через економічну кризу, викликаного пандемією COVID-19.