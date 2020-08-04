Грошові перекази в Україну почали рости

Фото: колаж (РБК-Україна)

Суми зростають після різкого падіння у квітні-травні

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в червні 2020 року склав 856 млн доларів. Це на 6,3% більше, ніж у травні (805 млн доларів) і на 7,8% більше, ніж у квітні поточного року (794 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Однак за січень-червень 2020 року обсяг переказів (5365 млн доларів) на 3,8% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (5576 млн доларів).

При цьому в червні минулого року обсяг переказів був 936 млн доларів. Таким чином, за останній рік переклади впали на 8,5%.

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У червні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено 219 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році.

За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році склав 12017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11111 млн доларів).

В НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.