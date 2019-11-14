НБУ назвав найбільших боржників-бізнесменів

Національний банк України оприлюднив дані щодо заборгованості колишніх власників банків-банкрутів за кредитами рефінансування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, на початок листопада 2019 року загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ за кредитами рефінансування - близько 46 млрд грн з урахуванням відсотків.

Майже чверть цього боргу - це заборгованість банків однієї особи - Олега Бахматюка. Його два банки: "ВіЕйБі Банк" та банк "Фінансова ініціатива" заборгували НБУ 10,6 млрд грн.

Крім того банк "Надра" Дмитра Фірташа заборгував 10,4 млрд грн; банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго - 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Миколи Лагуна - 5,8 млрд грн; "Імексбанк" Леоніда Клімова - 3,3 млрд грн.

Крім того, заборгованість "ПриватБанку", за погашення якої поручився Ігор Коломойський, - 7,7 млрд грн.

"Але наголошуємо - це заборгованість виключно перед Національним банком. Загальна заборгованість деяких з цих осіб перед кредиторами та державою значно більша", - йдеться в повідомленні.

У НБУ заявили, що активно працюють над стягненням коштів як з самих власників цих банків, так і з підконтрольних їм компаній. "Адже вони надали особисті та майнові поруки, тобто гарантували, що ці борги будуть погашені", - додали в прес-службі.

Так, проти Ігоря Коломойського та його компаній подано більше 140 позовів; проти Олега Бахматюка та його компаній - більше 50 позовів; проти Костянтина Жеваго та його компаній - 30 позовів; проти Миколи Лагуна та його компаній - 10 позовів; проти Леоніда Клімова та його компаній - 7 позовів.

"Однак більшість цих судових процесів тягнуться роками. Навіть якщо Національний банк отримує рішення на свою користь, ці особи всіляко перешкоджають виконанню рішення судів, а реалізації активів Державною виконавчою службою відбувається повільно", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, Национальне антикоррупційне бюро України (НАБУ) затримало декількох співробіників НБУ у справі про видачу кредиту рефінансування "ВіЕйБі Банк" у 2014 році на 1,2 млрд гривень.

НАБУ оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку. Крім нього оголосили підозру ще 7 особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".