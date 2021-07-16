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НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад 100 тисяч гривень

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П'ятниця 16 липня 2021 17:56
НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад 100 тисяч гривень Фото: майже 1,2 млн українців зберігають у банках депозити на суму понад 100 тисяч гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 червня 2021 року в 73 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 47,7 млн вкладів на суму 616,7 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, гарантованому відшкодуванню підлягають вклади на суму 354,4 млрд гривень (до 200 тисяч гривень).

За сумами вклади розподіляються наступним чином:

  • до 10 гривень - 18,7 млн на суму 23,2 млн гривень,
  • від 10 гривень до 100 тисяч гривень - 27,9 млн на суму 148,8 млрд гривень,
  • від 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень - 601,6 тисяч на суму 87,3 млрд гривень,
  • від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень-437,3 тисяч на суму 124,3 млрд гривень,
  • понад 500 тисяч гривень-154,1 тисяч на суму 256,3 млрд гривень.

Таким чином, в банках зберігається 1 млн 193 тисяч вкладів на понад 100 тисяч гривень. Загальна сума за цими вкладами становить 467,9 млрд гривень.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року отримали 23,841 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 8,691 млрд гривень.

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