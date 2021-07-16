НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму свыше 100 тысяч гривен
По состоянию на 1 июня 2021 года в 73 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 616,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, гарантированному возмещению подлежат вклады на сумму 354,4млрд гривен (до 200 тысяч гривен).
По суммам вклады распределяются следующим образом:
- до 10 гривен - 18,7 млн на сумму 23,2 млн гривен,
- от 10 гривен до 100 тысяч гривен - 27,9 млн на сумму 148,8 млрд гривен,
- от 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен - 601,6 тысяч на сумму 87,3 млрд гривен,
- от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен - 437,3 тысяч на сумму 124,3 млрд гривен,
- свыше 500 тысяч гривен - 154,1 тысяч на сумму 256,3 млрд гривен.
Таким образом, в банках хранится 1 млн 193 тысяч вкладов на свыше 100 тысяч гривен. Общая сумма по этим вкладам составляет 467,9 млрд гривен.
Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 года получили 23,841 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 8,691 млрд гривен.