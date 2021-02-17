RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ назвав головний ризик для банків у 2021 році

Автор: Олександр Білоус

Кредитний ризик залишається головним для українських банків у 2021 році. НБУ проведе стрес-тестування 30 банків, щоб переконатися у стійкості фінустанов.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку України за лютий 2021 року.

Як зазначається в огляді, попри суттєве поліпшення економічної ситуації у другому півріччі, окремі позичальники банків усе ще відчувають фінансові труднощі.

За даними НБУ, це може негативно вплинути на якість обслуговування кредитів, а отже, зумовить потребу в додатковому формуванні резервів банками.

"Щоб упевнитися, що заявлена банками якість кредитного портфеля відповідає дійсності, НБУ проведе оцінку якості активів банківського сектору, а 30 банків додатково пройдуть стрес-тестування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, українські банки прогнозують збільшення ризиків своєї діяльності у наступні 12 місяців. Головний ризик - валютний.

Як повідомляло РБК-Україна, українські банки оптимістично оцінюють перспективи зростання обсягу кредитного портфеля у 2021 році. Прогнозують збільшення у наступні 12 місяців обсягів кредитів населенню 83% опитаних банкірів та 74% - корпораціям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк Українибанкикредит
Читайте також
Агресивність колекторів та порушення обробки персональних даних: на що скаржаться в НБУ
Уряд спростив умови програми доступної іпотеки: що змінилося
Прогноз погоди