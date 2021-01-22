Як зміняться умови кредитування у 2021 році: НБУ провів опитування банків

Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські банки оптимістично оцінюють перспективи зростання обсягу кредитного портфеля. Прогнозують збільшення у наступні 12 місяців обсягів кредитів населенню 83% опитаних банкірів та 74% - корпораціям.

Про це свідчать результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІV квартал 2020 року, проведеного Національним банком України (НБУ).

Водночас великі банки очікують, що якість кредитного портфеля домогосподарств несуттєво знизиться. Якість корпоративних позик, на думку банків, залишиться незмінною.

Як зазначається в огляді, уперше з 2017 року банки вказали на значне пом’якшення стандартів іпотечного кредитування. Переважно великі банки послабили їх через позитивні очікування на ринку нерухомості та зниження вартості ресурсів. Другий квартал поспіль респонденти пом’якшували стандарти споживчого кредитування в основному внаслідок високої конкуренції з іншими фінустановами (включаючи небанківський фінсектор). Наступного кварталу респонденти не очікують істотних змін стандартів кредитування населення.

Крім того, респонденти планують активно нарощувати роздрібне фондування: близько 74% опитаних очікують збільшення обсягів депозитів домогосподарств та 60% - коштів підприємств. Великі банки мають оптимістичніші оцінки припливу коштів.

Опитування проводилося із 17 грудня 2020 року до 11 січня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, у грудні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,0% річних. Це на 4,7 в.п. нижче, ніж у грудні 2019 року (12,6%).

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2020 року в національній валюті становили 33,7% річних. У порівнянні з груднем минулого року ставки знизилися на 0,9 п. п.