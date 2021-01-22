Банкіри визначили головний ризик на 2021 рік

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські банки прогнозують збільшення ризиків своєї діяльності у наступні 12 місяців. Головний ризик - валютний.

Про це свідчать результати "Опитування про умови банківського кредитування" за І квартал 2021 року, проведеного Національним банком України (НБУ).

Як зазначається в огляді, у ІV кварталі 2020 року рівень ризиків, на думку респондентів, переважно знижувався. Лише операційний ризик несуттєво зріс в основному у великих банків.

"Фінустанови очікують зростання ризиків у наступному кварталі, найсуттєвіше - валютного", - йдеться в документі.

Опитування проводилося із 17 грудня 2020 року до 11 січня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, українські банки оптимістично оцінюють перспективи зростання обсягу кредитного портфеля у 2021 році. Прогнозують збільшення у наступні 12 місяців обсягів кредитів населенню 83% опитаних банкірів та 74% - корпораціям.

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.