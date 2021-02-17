НБУ назвал главный риск для банков в 2021 году

Кредитный риск остается главным для украинских банков в 2021 году. НБУ проведет стресс-тестирование 30 банков, чтобы убедиться в устойчивости финучреждений.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за февраль 2021 года.

Как отмечается в обзоре, несмотря на существенное улучшение экономической ситуации во втором полугодии, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые затруднения.

По данным НБУ, это может негативно повлиять на качество обслуживания кредитов, а следовательно, обусловит потребность в дополнительном формировании резервов банками.

"Чтобы удостовериться, что заявленное банками качество кредитного портфеля соответствует действительности, НБУ проведет оценку качества активов банковского сектора, а 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование", - говорится в сообщении.