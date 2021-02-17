UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

НБУ назвал главный риск для банков в 2021 году

Автор: Александр Белоус

Кредитный риск остается главным для украинских банков в 2021 году. НБУ проведет стресс-тестирование 30 банков, чтобы убедиться в устойчивости финучреждений.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за февраль 2021 года.

Как отмечается в обзоре, несмотря на существенное улучшение экономической ситуации во втором полугодии, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые затруднения.

По данным НБУ, это может негативно повлиять на качество обслуживания кредитов, а следовательно, обусловит потребность в дополнительном формировании резервов банками.

"Чтобы удостовериться, что заявленное банками качество кредитного портфеля соответствует действительности, НБУ проведет оценку качества активов банковского сектора, а 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным опроса НБУ, украинские банки прогнозируют увеличение рисков своей деятельности в последующие 12 месяцев. Главный риск - валютный.

Как сообщало РБК-Украина, украинские банки оптимистично оценивают перспективы роста объема кредитного портфеля в 2021 году. Прогнозируют увеличение в последующие 12 месяцев объемов кредитов населению 83% опрошенных банкиров и 74% - корпорациям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный банк Украиныбанкикредит
Читайте также
Агрессивность коллекторов и нарушения обработки персональных данных: на что жалуются в НБУ
Кабмин упростил условия программы доступной ипотеки: что изменилось
Прогноз погоды