НБУ назвав фактори впливу на валютний ринок на початку року

Протягом січня 2020 року на валютному ринку України спостерігалося зменшення пропозиції валюти з боку експортерів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в прес-службі, зменшення пропозиції з боку експортерів відбулася через значні обсяги отриманого ними відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Крім того, на ринку спостерігалася певна активізація імпортерів після святкових розпродажів.

Тим не менш, обсяги купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили у січні обсяги продажу на 98,0 млн доларів, зазначили НБУ. Національний банк поповнював міжнародні резерви в окремі дні, коли пропозиція валюти була більшою за попит, і загалом купив 348,0 млн доларів, з яких 248,0 млн доларів за єдиним курсом та 100,0 млн доларів - шляхом вибору найкращого курсу.

"Водночас для згладжування надмірних коливань гривні у бік знецінення Національний банк у січні проводив валютні інтервенції з продажу валюти за єдиним курсом - загалом на 250,0 млн доларів", - додали в НБУ.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом січня 2020 року виріс на 3,9% (на 990,65 млн доларів) на 1 лютого склав 26 292,81 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), зріс за січень 2020 року на 5,2%. За даними НБУ, курс виріс з 23,69 грн/долар на 31 грудня 2019 року до 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року.