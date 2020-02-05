Міжнародні резерви України в січні зросли на 1 млрд доларів

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Резерви зросли за рахунок розміщення Мінфіном євробондів на 1,25 млрд євро

Розмір міжнародних резервів України протягом січня 2020 року виріс на 3,9% (на 990,65 млн доларів) на 1 лютого склав 26 292,81 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

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Як зазначає прес-служба НБУ, на динаміку резервів протягом місяця визначали наступні фактори:

По-перше, операції уряду з управління державним боргом. Наприкінці січня уряд розмістив облігації зовнішньої державної позики на 1,25 млрд євро. У той же час на обслуговування і погашення боргу в іноземній валюті було направлено 656,1 млн. доларів.

По-друге, обсяги купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили у січні обсяги продажів на 98,0 млн доларів.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). Минулого місяця їх вартість збільшилася на 170,6 млн доларів (в еквіваленті).

Зазначимо, Державна казначейська служба України 27 січня 2020 року отримала кошти від облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) на суму 1,25 млрд євро з прибутковістю 4,375% і з погашенням у 2030 році.

Нагадаємо, раніше Національний банк оприлюднив дані про структуру міжнародних резервів України, які за станом на 1 січня 2020 року склали 25,3 млрд доларів.

Наприкінці січня 2020 року Національний банк України поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року більш ніж на 5 млрд доларів - з 24 до 29,3 млрд доларів.