НБУ пояснив зростання курсу долара на початку року

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після тривалого падіння у січні курс долара знову пішов вгору

На валютному ринку у січні 2020 року курс гривні до долара скоригувався на тлі сезонно низької активності на ринку на початку року. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (січень 2020 року).

Як зазначається в огляді, НБУ протягом січня здійснював операції як із купівлі іноземної валюти, так і з її продажу.

"Проте за результатами місяця сальдо операцій на міжбанківському валютному ринку залишилося додатним (98 млн доларів)", - йдеться в публікації.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), зріс за січень 2020 року на 5,2%. За даними НБУ, курс виріс з 23,69 грн/долар на 31 грудня 2019 року до 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс. За його словами, на початку року імпорт в Україну перевищує експорт. Крім того, деякі компанії виводили дивіденди і купували валюту.