НБУ назвав два ключові ризики для України

Національний банк визначив ключові ризики для фінансової стабільності, а також ключові макроекономічні ризики для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, на сьогодні ключовий ризик для фінансової стабільності - несприятливий для держави розвиток подій навколо "ПриватБанку". Так, протягом квітня–травня було прийнято низку судових рішень, що ставлять під сумнів законність та доцільність націоналізації "ПриватБанку" у грудні 2016 року. Ці рішення наразі оскаржуються в апеляції.

"НБУ спільно з Міністерством фінансів та ФГВФО готує план дій на випадок будь-якого розвитку подій для держави. НБУ та партнери керуватимуться у своїх діях міркуваннями збереження фінансової стабільності та захисту прав вкладників банку", - йдеться в документі.

У НБУ зазначають, ключовим макроекономічним ризиком для фінансової стабільності є пауза у співпраці між Україною та МВФ, яка здорожчує рефінансування державного боргу, зокрема на міжнародних ринках приватного капіталу. "Доступ до них зараз критично необхідний, адже Україна проходить період пікових виплат за зовнішнім боргом. Завершення виборчого циклу дасть змогу в найближчі місяці переглянути поточну програму співпраці з МВФ або започаткувати нову", - додали в НБУ.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Як повідомляло РБК-Україна, Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року для обговорення останніх політичних та економічних подій. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.