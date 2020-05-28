НБУ про нав’язані послуги банків: можна відмовитися

Українське законодавство забороняє нав'язування банками додаткових послуг. Клієнт має повне право відмовитися.

Про це йдеться в роз'ясненні Національного банку України (НБУ).

У НБУ наводять приклад, коли під час видачі зарплатної чи пенсійної картки банк автоматично випускає ще й кредитку.

"Пропонувати свої послуги, нехай навіть наполегливо, - це не порушення прав споживачів. Проте банкам непотрібно видавати бажане за дійне. Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної, - він уводить вас в оману та нав’язує послугу", - йдеться в роз'ясненні.

У НБУ наводять показові приклади нав’язування послуг:

банк видає кредитну картку разом із зарплатною;

банк включає обов’язкову страховку певної страхової компанії до пакета послуг під час отримання кредиту, навіть, якщо клієнт бажає застрахуватися в іншій компанії;

банк продає страховку від нещасних випадків під час обміну валюти;

банк самовільно підключив послугу sms-інформування та стягує за це комісію.

У НБУ радять у таких випадках спочатку написати скаргу на ім’я керівництва банку. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися до НБУ.

Нагадаємо, в кінці травня ослаблення карантинних обмежень дозволило банкам збільшити частку працюючих банкоматів до 97%, а відділень - до 87%.

Відзначимо, за даними дослідження ФГВФО, у грудні 2019 року реально цікавилися фінансовими послугами 8% українців.