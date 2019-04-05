НБУ нагадав банкам про резервування капіталу на випадок економічного спаду

Національний банк нагадує банкам про необхідність забезпечити до 1 січня 2020 року наявність сформованого буфера консервації капіталу в розмірі 0,625%. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, у подальшому розмір буфера буде щороку поетапно збільшуватися, поки не досягне 2,5% від 1 січня 2023 року.

"Формування відповідного буфера забезпечить створення банками в некризовий період запасу капіталу понад мінімальні вимоги для поглинання можливих втрат, які виникають в умовах загального економічного спаду, без порушень нормативу достатності капіталу в майбутньому. Цей інструмент сприятиме досягненню цілей стратегії забезпечення фінансової стабільності Національного банку через посилення спроможності банків поглинати збитки", - зазначили в НБУ.

Буфер формується тими самими інструментами, що й основний капітал банків. Це означає, що з урахуванням вимог до формування буфера, значення показника нормативу достатності основного капіталу (Н3) станом на початок 2020 року має становити щонайменше 7,625%.

У НБУ повідомили, згідно з даними на 1 березня 2019 року всі платоспроможні банки мають достатньо капіталу, щоб забезпечити дотримання вимог щодо формування буфера консервації капіталу на рівні 0,625%.

Нагадаємо, учасники засідання Ради з фінансової стабільності наприкінці березня 2019 року констатували, що ризики для стабільності фінансової системи України з кінця 2018 року знизились.

Нагадаємо, у Програмі дій Національного банку називаються основні зовнішні ризики для України у 2019 році: посилення зовнішньої військової агресії проти України, торговельні війни та сповільнення світової економіки, послаблення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються, та відплив капіталу з цих країн.