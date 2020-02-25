НБУ надрукував першу партію оновлених 200-гривневих банкнот

Фото: банкнота 200 гривень (прес-служба НБУ)

Оновлену банкноту 200 гривень введено в обіг у день народження Лесі Українки

Національний банк України розподілив між підрозділами в регіонах першу партію з 5 млн оновлених 200-гривневих банкнот. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, оновлена банкнота номіналом 200 гривень тепер є дійсним платіжним засобом на території України, нею можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції у банках.

Водночас громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 200 гривень попереднього зразка на нові. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно як новими грошовими знаками, так і банкнотами номіналом 200 гривень зразка 2007 року. Поступово в обігу ставатиме більше нових 200-гривневих банкнот у результаті природнього зношення банкнот попереднього зразка.

У НБУ відзначили, що введення з 25 лютого оновленої банкноти у 200 гривень - це ще один крок у напрямі оптимізації банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року. Завершить цей процес уведення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень (у середині 2020 року). Оновлений номінальний ряд гривні міститиме надійніші та захищеніші від підробок банкноти.

На банкноті номіналом 200 гривень нового зразка збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному - зображення будівлі В`їзної вежі Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено до центру банкноти (раніше був із правого боку). Розмір нової банкноти не змінився - 75 x 148 мм. Переважаючий колір банкноти - світло-рожевий.

"Водночас ми суттєво посилили захист нової банкноти номіналом 200 гривень. Зокрема, тепер ця банкнота має кілька нових сучасних елементів захисту, що значно мінімізують можливість її підробки", - наголосив директор департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко.

Так, повертаючи банкноту в руках, легко перевірити такий елемент захисту як оптично-змінний елемент SPARK. Він має поступово змінювати колір від пурпурного до золотисто-зеленого.

Ще один важливий елемент захисту - "віконна" захисна стрічка. Ця частково введена в товщу паперу полімерна стрічка містить цифрове зображення номіналу банкноти та графічний знак гривні. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект - змінюється напрям руху її фонового зображення.

Крім того, на банкноті покращено рельєфність елементів друку, у тому числі елементу для людей з вадами зору. Змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист; серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2019 року Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення ввести в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень та 200 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України 25 жовтня 2019 року ввів в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.