ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ ввів в обіг оновлену банкноту 200 гривень

Новини » Економіка     25.02.2020 - 08:20
НБУ ввів в обіг оновлену банкноту 200 гривень
Фото: банкнота 200 гривень (прес-служба НБУ)

Банкнота зберігає основні елементи і кольорову гамму старих банкнот

Національний банк України у вівторок, 25 лютого, введе в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, оновлена банкнота продовжує лінію банкнот нового покоління гривні номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. Вона містить основні зображення банкноти 200 гривень попереднього зразка, має аналогічні розміри та подібну кольорову гаму.

За даними НБУ, оновлена банкнота отримала посилений захист. Зокрема, покращено рельєфності елементів друку, у тому числі елемента для людей з вадами зору. Змінений та вдосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом із змінною висотою знаків і розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Як відзначили в НБУ, громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналом 200 гривень старого зразка на оновлені банкноти. Вони зможуть розраховуватися необмежений період часу старими банкнотами відповідних номіналів.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2019 року Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення ввести в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень та 200 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України 25 жовтня 2019 року ввів в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

Держбанки збільшили свою частку в банківській системі Право на таємницю: навіщо силовикам спростили доступ до банківських рахунків
Новини України банкнотаНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся