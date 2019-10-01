НБУ з початку року купив на міжбанку понад 3,9 млрд доларів

Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.

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протягом вересня НБУ купив на міжбанку валюти на 930,3 млрд доларів.

За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений в липні - 1271,1 млн доларів.

Дані: НБУ

Нагадаємо, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. У IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13%.