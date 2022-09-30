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НБУ запретил переводы на карты иностранных банков

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Украина, Пятница 30 сентября 2022 14:38
НБУ запретил переводы на карты иностранных банков Фото: украинцам запретили переводы на карты иностранных банков (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ввел запрет на переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков. Запрет на Р2Р-переводы будет действовать с 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в НБУ, разрешение на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, дало возможность украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии РФ.

"В то же время после более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за рубежом уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются", - сообщили в НБУ.

В НБУ обращаются внимание, что украинцы и дальше будут иметь возможность переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов. Кроме того, НБУ и разрешил с 1 октября переводить средства за границу для оплаты обучения на счет юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с предоставленными учебным заведением полномочиями осуществляет прием средств.

Также граждане могут переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента. Кроме того, будет сохраняться разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте), который является общим для этих операций и для операций, относящихся к quasi cash.

Напомним, P2P-переводы - это переводы с карты на карту, в переводе с английского peer-to-peer означает "от лица к лицу". То есть это когда одно физическое лицо со своей карты осуществляет перевод на карту другого лица. Во время этой операции списывается соответствующая сумма средств с одной банковской карты и зачисляется на другую.

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