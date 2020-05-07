НБУ констатував зниження рівня фінансового стресу

Індекс фінансового стресу, який вимірює Національний банк України, продовжує знижуватися. Про це йдеться в тижневому огляді банківського сектору НБУ від 6 травня 2020 року.

Як зазначається в огляді, надалі знижуються корпоративний та банківський субіндекси, найпомітніше - корпоративний, зокрема через зниження дохідності цінних паперів.

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У НБУ констатують, що відплив строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення наприкінці квітня припинився. Він був обмеженішим порівняно із кризами 2008 та 2014 років.

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За даними НБУ, сплеск вартості гривневих корпоративних кредитів у березні до кінця квітня був повністю компенсований, ставки повернулися на рівень початку березня. Цьому сприяло рішення НБУ про зниження облікової ставки на 2 в. п. до 8%.

Понад 96% банкоматів та 77% відділень банків працюють в штатному режимі, йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно.

За прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).