НБУ констатировал снижение уровня финансового стресса

Индекс финансового стресса, который измеряет Национальный банк Украины, продолжает снижаться. Об этом говорится в недельном обзоре банковского сектора НБУ от 6 мая 2020 года.

Как отмечается в обзоре, продолжают снижаются корпоративный и банковский субиндексы, наиболее заметно - корпоративный, в частности из-за снижения доходности ценных бумаг.

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В НБУ констатируют, что отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился. Он был более ограниченным по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов.

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По данным НБУ, всплеск стоимости гривневых корпоративных кредитов в марте к концу апреля был полностью компенсирован, ставки вернулись на уровень начала марта. Этому способствовало решение НБУ о снижении учетной ставки на 2 п.п. до 8%.

Более 96% банкоматов и 77% отделений банков работают в штатном режиме, говорится в обзоре.

Напомним, по данным НБУ, первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно.

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).