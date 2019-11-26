НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів через перехід на IBAN

Національний банк України (НБУ) оновив вимоги до формування міжбанківського електронного розрахункового документа через впровадження міжнародного стандарт номера банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, такі зміни затверджені постановою правління НБУ від 19.11.2019 № 136 "Про внесення змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", що набирає чинності з 13 січня 2020 року.

Згідно з повідомлення, для уникнення дублювання в розрахункових документах буде виключено реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунку IBAN вже містить цю інформацію. У зв’язку з цим у міжбанківському електронному розрахунковому документі цей реквізит також буде виключений.

Нагадаємо, що усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN з 1 листопада 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна казначейська служба України з 1 жовтня змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.