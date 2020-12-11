НБУ знову змінив розподіл повноважень між членами правління

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частину повноважень голови НБУ передали під управління Ярослава Матузки

Правління Національного банку України провело розподіл вертикалей підпорядкування. Це вже друге рішення з цього питання за останні два місяці.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Прийняттю рішення про перерозподіл вертикалей підпорядкування передували плідні консультації з міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням, голова НБУ Кирило Шевченко позбудеться частини повноважень, які він отримав у жовтні. Блок "Пруденційний нагляд і загальні питання", який був йому підпорядкований, розподілили на два: "Пруденційний нагляд" та "Загальний блок".

До вертикалі "Загальний блок", що залишилася під контролем голови НБУ, відносяться такі підрозділи: Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Управління фінансових та операційних ризиків, Офіс правління НБУ, Секретаріат Ради НБУ, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

До вертикалі "Пруденційний нагляд" тепер належать такі структурні підрозділи: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент ліцензування, Департамент нагляду за ринком небанківських послуг, Департамент фінансового моніторингу.

Керувати цією вертикаллю буде Ярослав Матузка.

Фінансово-адміністративний та операційний блок від сьогодні підпорядковується першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій. До складу цього блоку також тепер віднесений Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ

До вертикалі "Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Дмитро Сологуб, приєднано Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

До вертикалі "Ринкові операції", яка залишається під управлінням Юрія Гелетія, приєднано Департамент методології регулювання діяльності банків.

У вертикалі "Платіжні системи та готівковий обіг" підпорядкування структурних підрозділів не змінилось.

Нагадаємо, правління Національного банку України (НБУ) 20 жовтня змінило підпорядкування структурних підрозділів між членами правління. Більшість повноважень першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової перейшли до голови НБУ Кирила Шевченка. Голова НБУ Кирило Шевченко здійснював загальне керівництво та контролював діяльність підрозділів, віднесених до вертикалі "Пруденційний нагляд і загальні питання".

Нагадаємо, у вересні 2020 року Рада Національного банку України призначила заступником голови НБУ Ярослава Матузку.