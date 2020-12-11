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НБУ снова изменил распределение полномочий между членами правления

Киев, Пятница 11 декабря 2020 14:21
НБУ снова изменил распределение полномочий между членами правления
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Часть полномочий главы НБУ передали под управление Ярослава Матузки

Правление Национального банка Украины провело распределение вертикалей подчинения. Это уже второе решение по этому вопросу за последние два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Принятию решения о перераспределении вертикалей подчинения предшествовали плодотворные консультации с международными партнерами", - говорится в сообщении.

Согласно решению, глава НБУ Кирилл Шевченко лишится части полномочий, которые он получил в октябре. Блок "Пруденциальный надзор и общие вопросы", который был ему подчинен, разделили на два: "Пруденциальный надзор" и "Общий блок".

К вертикали "Общий блок", которая осталась под контролем главы НБУ, относятся следующие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Управления финансовых и операционных рисков, Офис правления НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление по защите прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции

К вертикали "Пруденциальный надзор" теперь относятся следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга.

Управлять этой вертикалью будет Ярослав Матузка.

Финансово-административный и операционный блок с сегодняшнего дян подчиняется первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковій. В состав этого блока также теперь входят Департамент по управлению деятельностью Корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали "Рыночные операции", которая остается под управлением Юрия Гелетия, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков.

В вертикали "Платежные системы и наличный оборот" подчинения структурных подразделений не изменилось.

Напомним, правление Национального банка Украины (НБУ) 20 октября изменило подчинения структурных подразделений между членами правления. Большинство полномочий первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой перешли главе НБУ Кирилла Шевченко, который осуществлял общее руководство и контролировал деятельность подразделений, отнесенных к вертикали "Пруденциальный надзор и общие вопросы".

Напомним, в сентябре 2020 года Совет Национального банка Украины назначило заместителем главы НБУ Ярослава Матузку.

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