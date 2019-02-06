НБУ змінив процедуру репатріації дивідендів

Іноземні компанії можуть повертати до 7 млн євро дивідендів на місяць

Национальный банк в связи с вступлением в силу 7 февраля закона "О валюте и валютных операциях" меняет процедуру репатриации дивидендов. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

Чурий сообщил, что НБУ позволяет компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год и за прошлые годы.

Он рассказал, что НБУ изменил валюту ежемесячного лимита с долларов на евро. "На сегодня у нас пока действует так называемый ежемесячный лимит в 7 млн евро. Теперь можно будет репатриировать за все годы", - сказал Чурий и добавил, что Национальный банк планирует уменьшить этот лимит, а потом совсем его отменить.

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Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступает в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операцях", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.