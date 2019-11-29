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НБУ назвав кількість платіжних карт на кожного дорослого українця

Новини » Економіка     29.11.2019 - 12:54
НБУ назвав кількість платіжних карт на кожного дорослого українця
Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

У гаманцях громадян зазвичай більше однієї картки

Українські банки станом на 1 жовтня 2019 року емітували 64,7 млн штук платіжних карт, що на 9,0% більше, ніж на початок року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, 60% від загальної кількості карт складали активні платіжні картки, кількість яких з початку року збільшилася на 6,0% та склала 39,1 млн штук

За даними НБУ, на кожного українця у віці понад 18 років припадає 1,1 активних платіжних карт.

У розрізі карткових платіжних систем кількість карток у платіжній системі MasterCard склало 46,1 млн штук (71,3% від їх загальної кількості), у Visa - 17,9 млн штук (27,7%), у НПС "ПРОСТІР" - 0,6 млн штук (1,0%), в інших - 0,04%.

НБУ назвав кількість платіжних карт на кожного дорослого українця

Нагадаємо, Національний банк України пропонує надати можливість власникам платіжних карток отримувати готівку в касах підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг.

Як повідомляло РБК-Україна, власники платіжних карт українських банків за 2018 рік зробили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% і склав майже 2 877 млрд грн.

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