НБУ назвав кількість платіжних карт на кожного дорослого українця

Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

У гаманцях громадян зазвичай більше однієї картки

Українські банки станом на 1 жовтня 2019 року емітували 64,7 млн штук платіжних карт, що на 9,0% більше, ніж на початок року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, 60% від загальної кількості карт складали активні платіжні картки, кількість яких з початку року збільшилася на 6,0% та склала 39,1 млн штук

За даними НБУ, на кожного українця у віці понад 18 років припадає 1,1 активних платіжних карт.

У розрізі карткових платіжних систем кількість карток у платіжній системі MasterCard склало 46,1 млн штук (71,3% від їх загальної кількості), у Visa - 17,9 млн штук (27,7%), у НПС "ПРОСТІР" - 0,6 млн штук (1,0%), в інших - 0,04%.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує надати можливість власникам платіжних карток отримувати готівку в касах підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг.

Як повідомляло РБК-Україна, власники платіжних карт українських банків за 2018 рік зробили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% і склав майже 2 877 млрд грн.