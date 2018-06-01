НБУ змінив порядок ведення касових операцій та касових книг

Постанова набирає чинності з 1 червня 2018 року

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні, а також порядок ведення книг обліку розрахункових операцій. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відповідні зміни затверджені постановою правління Національного банку України від 24.05.2018 № 54 "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України", яка набирає чинності з 1 червня поточного року.

Постановою регулюються наступні питання:

1) для суб'єктів господарювання передбачений перехідний адаптаційний період (до 30 червня 2018), протягом якого:

- суб'єкти господарювання можуть використовувати в своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром готівкових та акта про результати інвентаризації наявних коштів , встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;

- суб'єкти господарювання повинні розробити і затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси Протягом цього періоду суб'єкти господарювання можуть користуватися лімітів каси раніше розрахованими, встановленими і затвердженими;

2) нормуються особливості оприбуткування готівки в касах суб'єктів господарювання, а саме:

- оприбуткування готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів;

- оприбуткування готівки в касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) та веденням книги обліку доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій)

- оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів установ / підприємств, а також в касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та / або книги обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування і друку фіскальних звітних чеків та їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій в КОРО;

- Постановою також встановлено випадки використання КОРО

3) уточнено порядок здійснення розрахунків готівкою на суму до 50 тис. гривень фізичних осіб з суб'єктами господарювання;

4) норми положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, приведені у відповідність з вимогами чинного законодавства в частині самостійного визначення порядку встановлення ліміту каси Державною казначейською службою України і розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

Зазначений документ узгоджений з Міністерством фінансів України, Державної фіскальної службою України та Державною казначейською службою України.

Нагадаємо, раніше НБУ врегулював ведення касових операцій у національній валюті в зв'язку зі змінами в українському законодавстві.