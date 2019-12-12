НБУ змінив порядок розрахунку та публікації курсів валют

Національний банк України (НБУ) змінив порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Відповідна постанова НБУ набирає чинності з 27 грудня 2019 року, повідомляє прес-служба центробанку.

Згідно з постановою, для простішого представлення та використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, тобто у форматі 1 долар США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

Також НБУ публікуватиме щоденний офіційний курс гривні до усіх іноземних валют до 16:00, починаючи з 27 грудня 2019 року. Раніше так оперативно публікувався лише офіційний курс гривні до долара США, а курс до решти іноземних валют та банківських металів оприлюднювався до 18.00.

НБУ використовуватиме у якості крос-курсів котирування BFIX іноземних валют у торговельно-інформаційній системі Bloomberg. Зараз для цього використовуються дані з сайтів інших центральних банків, які оприлюднюються з певним лагом і не дають змогу публікувати офіційний курс гривні до усіх валют швидше.

Крім цього, НБУ формалізував принципи формування переліку валют, до яких розраховується офіційний курс гривні, та облікової ціни банківських металів. Зокрема, на щоденній основні офіційний курс гривні розраховуватиметься до валют, що входять до 1 групи Класифікатора іноземних валют, а також валют, емітентами яких є країни з ТОП-30 найбільших торгових партнерів України за попередній рік. Сьогодні таких валют - 35.

Офіційний курс до інших іноземних валют публікуватиметься щомісячно. На щоденній основі публікуватиметься облікова ціна банківських металів, які входять до 1 групи Класифікатора іноземних валют (наразі це золото, срібло, платина та паладій). Усі ці переліки оновлюватимуться щорічно з урахуванням змін в зовнішній торгівлі.

Нагадаємо, у 2018 році Асоціація трейдерів ринків, що розвиваються, (EMTA) включила офіційний курс гривні, який встановлюється Національним банком України, до рекомендованих ринкових практик щодо розрахунків за безпоставочними форвардами і опціонними контрактами долар-гривня.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк запровадив нову методологію розрахунку офіційного курсу в серпні 2018 року. У ході розробки нової методології НБУ врахував рекомендації Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) для розрахунку фінансових індикаторів.