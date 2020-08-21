НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,46 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 серпня встановлено на такому рівні: 32,4621 гривень за євро (-0,0908 грн). При цьому курс євро на 21 серпня становить 32,5529 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 21 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 13 копійок до 32,58 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,11 (32,22 - 20 серпня), продажу - 32,58 (32,71 - 20 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро знизився на 11 копійок до 32,28 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,36 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,48 гривень за долар, що на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.