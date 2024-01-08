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НБУ готов обсуждать финансовые ограничения для уклонистов в законопроекте о мобилизации

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины готов приобщиться к консультациям в Верховной раде по финансовым нормам законопроекта о мобилизации.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями", - сказал он.

Как отметил Пышный, вопросы мобилизации не входят в компетенцию НБУ, поскольку это вопросы Кабмина, Минобороны и Генштаба. Но в законопроекте предусмотрены финансовые ограничения для уклонистов, поэтому НБУ готов включиться в процесс.

По его словам, эта дискуссия "выведет нас на оптимальный вариант формулировок законопроекта".

Напомним, Кабмин 25 декабря внес в Раду проект закона об усилении мобилизации в Украине. Часть норм в том либо ином виде касаются усиления правил военного учета.

В частности, законопроект предлагает ввести ограничения в отношении граждан, которые до сих пор добровольно не явились в ТЦК для уточнения своих учетных данных. Законопроект предлагает ограничить право таких лиц продавать и покупать недвижимость, а также право на использование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями.

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Национальный банк УкраиныМобилизация в Украине