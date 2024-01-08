UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ готовий обговорювати фінансові обмеження для ухилянтів в законопроекті про мобілізацію

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній раді щодо фінансових норм законопроекту про мобілізацію.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками", - сказав він.

Як зазначив Пишний, питання мобілізації не входять до компетенції НБУ, оскільки це питання Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроекті передбачені фінансові обмеження для ухилянтів, тому НБУ готовий включитися в процес.

За його словами, ця дискусія "виведе нас на оптимальний варіант формулювань законопроекту".

Нагадаємо, Кабмін 25 грудня вніс у Раду проект закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.

Зокрема законопроект пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з'явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Законопроект пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниМобілізація в Україні