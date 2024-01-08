НБУ готовий обговорювати фінансові обмеження для ухилянтів в законопроекті про мобілізацію

"Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками", - сказав він.

Як зазначив Пишний, питання мобілізації не входять до компетенції НБУ, оскільки це питання Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроекті передбачені фінансові обмеження для ухилянтів, тому НБУ готовий включитися в процес.

За його словами, ця дискусія "виведе нас на оптимальний варіант формулювань законопроекту".

Нагадаємо, Кабмін 25 грудня вніс у Раду проект закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.

Зокрема законопроект пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з'явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Законопроект пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями.